شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أحمد الشيخ يهدر هدف الأهلى الثالث بـ"غرابة" أمام مرمى الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر أحمد الشيخ لاعب الأهلى، فرصة إحراز الهدف الثالث لفريقه أمام الاتحاد السكندرى بالدقيقة 61 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ونجح أحمد الشيخ فى إحراز هدف تقدم الأهلي فى نهاية الشوط الأول وبالتحديد بالدقيقة 47، ثم أحرز محمد مجدى قفشة الهدف الثانى للمارد الأحمر فى الدقيقة 53.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - سعد الدين سمير - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - حسين الشحات - أحمد الشيخ

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خط الهجوم: جونيور أجاي.

وضم تشكيل الاتحاد السكندري كلاً من..

في حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: محمود رزق، محمد أنور، أسامة العزب، السيد سالم

خط الوسط: نور السيد، أحمد نبيل مانجا، أحمد رفعت

خط الهجوم: خالد الغندور، رزاق سيسيه، اكوي.

الأهلى يتصدر المسابقة بـ21 نقطة، يليه الاتحاد السكندرى برصيد 20 نقطة، وإن كان للأول مباراتان مؤجلتان.