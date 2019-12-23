شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. الأهلى يتقدم على الاتحاد السكندرى بهدفى الشيخ وقفشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الأهلى فى التقدم على الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل لا شىء بعد مرور 60 دقيقة من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد القاهرة الدولى ضمن فعاليات الجولة العاشرة للدورى.

وقد استحوذ لاعبو الأهلى على مجريات ربع الساعة الأولى من الشوط الثانى واستطاع محمد مجدى قفشة فى إحراز الهدف الثانى من تمريرة للنيجيرى جونيور أجاى.

وضم تشكيل الأهلي كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - سعد الدين سمير - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - حسين الشحات - أحمد الشيخ

خط الهجوم: جونيور أجاي.

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وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

في حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: محمود رزق، محمد أنور، أسامة العزب، السيد سالم

خط الوسط: نور السيد، أحمد نبيل مانجا، أحمد رفعت.

خط الهجوم: خالد الغندور، رزاق سيسيه، أكوي