شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يشكو سعيد حمزة لمجلس إدارة الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوجئ مجلس إدارة بتروجت اليوم بظلم تحكيمي تعرض له فريق النادي في مباراته مع منتخب السويس بالسويس، حيث قام الحكم سعيد حمزة بتوقيع خمسة إنذارات للاعبين وطرد محمود عماد بالشوط الأول وطرد أحمد عبد الرسول في نهاية المباراة كلها بدون وجه حق، ما أدى لهزيمة الفريق 2 / 1 بعد أن كان متقدمًا 1 / 0 في بداية المباراة وقبل حالة الطرد الأولي مباشرة.

وعليه يعبر مجلس الإدارة عن اعتراضه الشديد عما حدث في المباراة، وسيتم تقديم شكوى إلى اتحاد الكره اعتراضًا علي أداء للحكم سعيد حمزة، والأخطاء التي ارتكبها اليوم في حق نادي بتروجت.

ونهيب باتحاد الكرة بصفة عامة وبلجنة الحكام بصفة خاصة التأكيد علي التزام العدالة في التحكيم ومراعاة الحياد بين الفرق المتنافسة تنفيذًا للوائح فيفا واتحاد الكرة