شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. السولية يهدر فرصة هدف الأهلى الثانى أمام الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر عمرو السولية لاعب الأهلى، فرصة إحراز الهدف الثانى لفريقه فى شباك الاتحاد السكندرى، بعدما أصبح شبه منفرد بعماد السيد حارس مرمى زعيم الثغر فى الدقيقة 52 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ونجح أحمد الشيخ فى إحراز هدف تقدم الأهلي فى نهاية الشوط الأول وبالتحديد بالدقيقة 47. وضم تشكيل الأهلي كلاً من: حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني - سعد الدين سمير - أيمن أشرف - علي معلول Advertisements خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - حسين الشحات - أحمد الشيخ خط الهجوم: جونيور أجاي. وضم تشكيل الاتحاد السكندري كلاً من: وضم تشكيل الاتحاد السكندري كلاً من: في حراسة المرمى: عماد السيد خط الدفاع: محمود رزق، محمد أنور، أسامة العزب، السيد سالم خط الوسط: نور السيد، أحمد نبيل مانجا، أحمد رفعت خط الهجوم: خالد الغندور، رزاق سيسيه، اكوي. الأهلى يتصدر المسابقة بـ21 نقطة، يليه الاتحاد السكندرى برصيد 20 نقطة، وإن كان للأول مباراتان مؤجلتان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. السولية يهدر فرصة هدف الأهلى الثانى أمام الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.