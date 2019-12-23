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صبحى وربيعة وفتحى يدعمون الأهلي أمام الاتحاد السكندري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الثلاثى رمضان صبحى وحمدي فتحي ورامي ربيعة لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التواجد في استاد القاهرة الدولي لمؤازرة زملائه أمام الاتحاد السكندري ضمن إطار الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

 

ويغيب حمدي فتحي عن الأهلي لمدة تصل لـ6 أشهر بسبب الإصابة بقطع في غضروف الركبة التي تعرض لها خلال إحدى تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة كينيا وجزر القمر بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

 

ويختتم الأهلي مبارياته الرسمية خلال شهر ديسمبر بمواجهة فريق بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي المقرر لها 28 من الشهر الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

 

ويتصدر الأهلي ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 21 نقطة، من الفوز في 7 مباريات بالعلامة الكاملة، ويرغب الجهاز الفني في استمرار انطلاقة الفريق القوية في المسابقة.

 

 

 

رمضان صبحى (2)

 

 

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رمضان صبحى (1)

 

 

 

 

 

رمضان صبحى (2)

 

 

رمضان صبحى (1)

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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