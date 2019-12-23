شكرا لقرائتكم خبر عن صبحى وربيعة وفتحى يدعمون الأهلي أمام الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الثلاثى رمضان صبحى وحمدي فتحي ورامي ربيعة لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التواجد في استاد القاهرة الدولي لمؤازرة زملائه أمام الاتحاد السكندري ضمن إطار الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

ويغيب حمدي فتحي عن الأهلي لمدة تصل لـ6 أشهر بسبب الإصابة بقطع في غضروف الركبة التي تعرض لها خلال إحدى تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة كينيا وجزر القمر بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويختتم الأهلي مبارياته الرسمية خلال شهر ديسمبر بمواجهة فريق بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي المقرر لها 28 من الشهر الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلي ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 21 نقطة، من الفوز في 7 مباريات بالعلامة الكاملة، ويرغب الجهاز الفني في استمرار انطلاقة الفريق القوية في المسابقة.