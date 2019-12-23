فيديو.. أحمد الشيخ يحتفل بصورة ابنته بعد هدفه فى سيد البلد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل أحمد الشيخ لاعب الأهلى، بصورته أثناء تقبيل ابنته، والتى وضعها على الشنكار، عقب إحرازه هدف التقدم لفريقه فى شباك الاتحاد السكندرى، مع نهاية الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ونجح أحمد الشيخ فى إحراز هدف تقدم الأهلي فى نهاية الشوط الأول وبالتحديد بالدقيقة 47. وضم تشكيل الأهلي كلاً من: حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني - سعد الدين سمير - أيمن أشرف - علي معلول خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - حسين الشحات - أحمد الشيخ Advertisements خط الهجوم: جونيور أجاي. وضم تشكيل الاتحاد السكندري كلاً من: وضم تشكيل الاتحاد السكندري كلاً من: في حراسة المرمى: عماد السيد خط الدفاع: محمود رزق، محمد أنور، أسامة العزب، السيد سالم خط الوسط: نور السيد، أحمد نبيل مانجا، أحمد رفعت خط الهجوم: خالد الغندور، رزاق سيسيه، اكوي. الأهلى يتصدر المسابقة بـ21 نقطة، يليه الاتحاد السكندرى برصيد 20 نقطة، وإن كان للأول مباراتان مؤجلتان.

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