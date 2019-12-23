شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. الشيخ يتقدم للأهلى بالهدف الأول على الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول بين الأهلى والاتحاد السكندرى بتقدم الأحمر بهدف مقابل لا شىء فى الجولة العاشرة للدورى الممتاز المقامة باستاد القاهرة الدولى.

أحرز هدف الأهلى أحمد الشيخ فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

جاءت أحداث الدقائق الأولى عبارة عن فترة من جس النبض بين الفريقين وحذر دفاعى من لاعبى الإتحاد وسنحت أولى الفرص فى الدقيقة 12 من المباراة بعدما حصل أحمد الشيخ صانع ألعاب الأهلى على كرة وسدد قوية من على حدود منطقة الجزاء مرت بجانب الجانب الأيمن لعماد السيد حارس زعيم الثغر.

حاول لاعبو الأهلى فى ربع الساعة الثانية صناعة بعض الكرات الخطرة على مرمى الاتحاد السكندرى قابله دفاع محكم من لاعبى سيد البلد، واعتمدوا على الهجمات المرتدة التى مثلث خطورة قليلاً على مرمى محمد الشناوى.

وفى ربع الساعة الأخيرة من الشوط الأول أحكم لاعبو الاتحاد قبضتهم على مجريات المباراة بإغلاق المساحات على لاعبى الأهلى والاعتماد على الهجمات المرتدة ولم تسنح أى فرص على المرميين حتى جاءت الدقيقة الأخيرة ومن ضربة ركنية متقنة للأهلى من الناحية اليمنى يلعبها التونسى على معلول عرضية متقنة لم يجد أحمد الشيخ أى صعوبة فى إيداعها المرمى معلنًا عن الهدف الأول للقلعة الحمراء.

وضم تشكيل الأهلي كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - سعد الدين سمير - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - حسين الشحات - أحمد الشيخ

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خط الهجوم: جونيور أجاي.





وجاء تشكيل الاتحاد الرسمي كالتالي:

في حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: محمود رزق، محمد أنور، أسامة العزب، السيد سالم

خط الوسط: نور السيد، أحمد نبيل مانجا، أحمد رفعت.

خط الهجوم: خالد الغندور، رزاق سيسيه، أوكوي