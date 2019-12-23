شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف يغيب عن الأهلي فى مواجهة المقاصة بالدوري العام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد غياب أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه المقبلة أمام مصر المقاصة بسبب الإيقاف.
وحصل مدافع الأهلي على البطاقة الصفراء الثالثة في الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري والمقامة على استاد القاهرة الدولي بعد تدخله على أوكوي مهاجم زعيم الثغر.
ويواجه الأهلي نظيره مصر المقاصة يوم الأربعاء الموافق ١ من يناير المقبل على استاد السلام في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.
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