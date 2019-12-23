شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الشيخ يحرز هدف تقدم الأهلى فى نهاية الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز أحمد الشيخ لاعب الأهلى هدف التقدم لفريقه فى شباك الاتحاد السكندرى بالدقيقة 47 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وضم تشكيل الأهلي كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - سعد الدين سمير - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - حسين الشحات - أحمد الشيخ

خط الهجوم: جونيور أجاي.

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وضم تشكيل الاتحاد السكندري كلاً من:

في حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: محمود رزق، محمد أنور، أسامة العزب، السيد سالم

خط الوسط: نور السيد، أحمد نبيل مانجا، أحمد رفعت

خط الهجوم: خالد الغندور، رزاق سيسيه، اكوي.