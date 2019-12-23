شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. الأهلى والاتحاد السكندرى 0/0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال التعادل السلبى يسيطر على مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى فى الجولة العاشرة للدورى الممتاز المقامة باستاد القاهرة الدولى بعد مرور 30 دقيقة.

حاول لاعبو الأهلى صناعة بعض الكرات الخطرة على مرمى الاتحاد السكندرى قابله دفاع محكم من لاعبى سيد البلد، واعتمدوا على الهجمات المرتدة التى مثلث خطورة قليلا على مرمى محمد الشناوى.

وضم تشكيل الأهلي كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - سعد الدين سمير - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - حسين الشحات - أحمد الشيخ.

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خط الهجوم: جونيور أجاي.

وجاء تشكيل الاتحاد الرسمي كالتالي:

في حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: محمود رزق، محمد أنور، أسامة العزب، السيد سالم.

خط الوسط: نور السيد، أحمد نبيل مانجا، أحمد رفعت.

خط الهجوم: خالد الغندور، رزاق سيسيه، أكوي.