فيديو.. صافرة طارق مجدى تحرم الاتحاد السكندرى من هدف التقدم على الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق طارق مجدى، حكم مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى، صافرته بعد التحام أكوى مهاجم الاتحاد مع سعد سمير مدافع الأهلى، وسدد بعدها أحمد رفعت لاعب الاتحاد الكرة فى شباك المارد الأحمر ليحرز هدف "ملغى" فى الدقيقة 28 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وضم تشكيل الأهلي كلاً من.. حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني - سعد الدين سمير - أيمن أشرف - علي معلول Advertisements خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - حسين الشحات - أحمد الشيخ خط الهجوم: جونيور أجاي. وضم تشكيل الاتحاد السكندري كلاً من.. في حراسة المرمى: عماد السيد خط الدفاع: محمود رزق، محمد أنور، أسامة العزب، السيد سالم خط الوسط: نور السيد، أحمد نبيل مانجا، أحمد رفعت خط الهجوم: خالد الغندور، رزاق سيسيه، اكوي.

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