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شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب السعودي يكتسح الشرطة العراقي بسداسية ويتأهل للدور نصف نهائي البطولة العربية والان مع التفاصيل
الإثنين 23 ديسمبر 2019
الشباب السعودي يكتسح الشرطة
انتهت منذ قليل أحداث اللقاء الذي جمع بين فريقي الشباب السعودي والشرطة العراقي، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس محمد السادس للاندية الابطال، بفوز الشباب بسداسية نظيفة.
وأقيمت مباراة الشباب والشرطة العراقي على أرضية ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد.
استطاع لاعب الشباب دانيلو أسبريا من أحراز الهدف الأول بتمرير من جمال بلعمري، في الدقيقة السادسة.
وفي الدقيقة الثامنة، تمكن الشباب من إحراز الهدف الثاني عن طريق دانيلو أسبريا بتمريرة من سيبا.
وفي الدقيقة 19 أحرز الشباب الهدف الثالث عن طريق سيبا من ضربة جزاء.
وسريعًا تمكن كريستيان خوانكا من أحراز الهدف الرابع في الدقيقة 21 بعد تمريرة رائعة من محمد سالم.
ولم يكتفي الشباب بالاربع أهداف في الشوط الأول وأحرز الهدف الخامس في الدقيقة 44 عن طريق دانيلو أسبريا.
وفي الدقيقة 72 من الشوط الثاني، تمكن سيبا من إحراز الهدف السادس لمصلحة الشباب.
وبهذه النتيجة يصعد الشباب السعودي إلى الدور نصف النهائي، بينما يودع الشرطة العراقي البطولة.
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