اخبار الرياضه

خطوة تفصل حارس يوفنتوس من العودة إلي جنوى

0 نشر
احمد عبدالقادر 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة تفصل حارس يوفنتوس من العودة إلي جنوى والان مع التفاصيل

الإثنين 23 ديسمبر 2019

انهي ماتيا بيرين، حارس يوفنتوس الايطالي، اتفاقه مع مسئولي فريقه القديم جنوي الايطالي ، بشأن عودته الي صفوف الفريق بداية من يناير المقبل علي سبيل الإعارة لمدة 6اشهر ، إلا أن مسئولي جنوى يرغبون في إقناع اللاعب  وإدارة السيدة العجوز بإضافة بند يتيح لهم الشراء بعد انتهاء  مدة الإعارة المتفق عليها من جانب الناديين ، نادى يوفنتوس لايمانع في انتقاله حارسه إلي جنوى لكنه لم يستقر علي صيغة النهائية للصفقة ، جنوي يضغط بشكل مكثف لإنهاء الصفقة حسبما يريد .

Advertisements

الجدير بالذكر أن ماتيا بيرين حارس يوفنتوس الايطالي لم يشارك في أية مباراة هذا العام بسبب تواجد  العملاقان تشيزني و بوفون في حراسة مرمي السيدة العجوز.

الجدير بالذكر ايضا أن بيرين انتقل الي يوفنتوس في صيف 2018 قادما من جنوي مقابل 12 مليون يورو.

شارك بيرين الموسم الماضي مع يوفنتوس في 9مباريات  سكنت شباكه 8اهداف 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خطوة تفصل حارس يوفنتوس من العودة إلي جنوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا