خطوة تفصل حارس يوفنتوس من العودة إلي جنوى

الإثنين 23 ديسمبر 2019

انهي ماتيا بيرين، حارس يوفنتوس الايطالي، اتفاقه مع مسئولي فريقه القديم جنوي الايطالي ، بشأن عودته الي صفوف الفريق بداية من يناير المقبل علي سبيل الإعارة لمدة 6اشهر ، إلا أن مسئولي جنوى يرغبون في إقناع اللاعب وإدارة السيدة العجوز بإضافة بند يتيح لهم الشراء بعد انتهاء مدة الإعارة المتفق عليها من جانب الناديين ، نادى يوفنتوس لايمانع في انتقاله حارسه إلي جنوى لكنه لم يستقر علي صيغة النهائية للصفقة ، جنوي يضغط بشكل مكثف لإنهاء الصفقة حسبما يريد .

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الجدير بالذكر أن ماتيا بيرين حارس يوفنتوس الايطالي لم يشارك في أية مباراة هذا العام بسبب تواجد العملاقان تشيزني و بوفون في حراسة مرمي السيدة العجوز.

الجدير بالذكر ايضا أن بيرين انتقل الي يوفنتوس في صيف 2018 قادما من جنوي مقابل 12 مليون يورو.

شارك بيرين الموسم الماضي مع يوفنتوس في 9مباريات سكنت شباكه 8اهداف