- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة تفصل حارس يوفنتوس من العودة إلي جنوى والان مع التفاصيل
الإثنين 23 ديسمبر 2019
انهي ماتيا بيرين، حارس يوفنتوس الايطالي، اتفاقه مع مسئولي فريقه القديم جنوي الايطالي ، بشأن عودته الي صفوف الفريق بداية من يناير المقبل علي سبيل الإعارة لمدة 6اشهر ، إلا أن مسئولي جنوى يرغبون في إقناع اللاعب وإدارة السيدة العجوز بإضافة بند يتيح لهم الشراء بعد انتهاء مدة الإعارة المتفق عليها من جانب الناديين ، نادى يوفنتوس لايمانع في انتقاله حارسه إلي جنوى لكنه لم يستقر علي صيغة النهائية للصفقة ، جنوي يضغط بشكل مكثف لإنهاء الصفقة حسبما يريد .
الجدير بالذكر أن ماتيا بيرين حارس يوفنتوس الايطالي لم يشارك في أية مباراة هذا العام بسبب تواجد العملاقان تشيزني و بوفون في حراسة مرمي السيدة العجوز.
الجدير بالذكر ايضا أن بيرين انتقل الي يوفنتوس في صيف 2018 قادما من جنوي مقابل 12 مليون يورو.
شارك بيرين الموسم الماضي مع يوفنتوس في 9مباريات سكنت شباكه 8اهداف
كانت هذه تفاصيل خبر خطوة تفصل حارس يوفنتوس من العودة إلي جنوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.