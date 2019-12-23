شكرا لقرائتكم خبر عن زادة وحافظ يعاينان ملعب مواجهة الزمالك وزيسكو بزامبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام المهندس هانى زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في زامبيا، وبصحبته أيمن حافظ، المنسق العام لفريق الكرة، ومحمد بدر، المدير المالي، بمعاينة ملعب ليفى مواناواسا بمدينة ندولا الزامبية، والذي ستقام عليه مواجهة الزمالك مع زيسكو الزامبي في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل. هاني زادة و حافظ يعاينان ملعب مواجهة الزمالك وزيسكو بزامبيا ووصف زادة الملعب بأن أرضيته عشبية جيدة ويتسع لـ٤٠ ألف مشجع.

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