شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي.. عودة «السولية» وأجايي يقود الهجوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة الاتحاد السكندري التي تقام في السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة في الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. Advertisements خط الدفاع: أيمن أشرف وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني. خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات أحمد الشيخ. خط الهجوم: جونيور أجايي. ويجلس على دكة البدلاء: جيرالدو وشريف إكرامي ومحمود متولي ،وليد أزارو وأحمد فتحي ووليد سليمان وحسام عاشور.

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