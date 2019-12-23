شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر واندا نارا زوجة ايكاردى تسخر من لوكاكو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019 حلت واندا نارا ،زوجة ووكيلة اعمال الأرجنتيني ماورو ايكاردى ، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والمعار من انتر ميلان الإيطالي لمدة عام علي سبيل الإعارة ،ضيفا علي برنامج تيكي تاكا الايطالي، تحدثت عن مستقبل المهاجم الأرجنتيني مع ناديه الفرنسي ، وتحدثت أيضا عن مستوي روميلو لوكاكو مهاجم انتر ميلان الحالي الذي خلف زوجها ايكاردى في قيادة النيراتزوري ، والتي سخرت منه ووصفته بلاعب المباريات الصغري الذي لا يظهر إلا أمام الفرق الصغيرة والذي لم يستطع قيادة فريقه الجديد الي الأدوار الإقصائية في بدورى الابطال.

ما قالته واندا نارا في حق لوكاكو في برنامج تيكي تاكا الايطالي. " سيكون من الرائع مشاهدة لوكاكو يسجل في المباريات الكبري ايضا، في دورى الأبطال لم يستطع التسجيل والان سيشاهد مباريات خروج المغلوب من التلفاز، صاحب الرقم 9 في انتر ميلان السابق سجل 150 هدف "

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