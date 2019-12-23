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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019 يقدم الخليج 365 مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم في قمة الأسبوع العاشر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز ، والفوز يعني الصدارة لأحد الفريقين .

وأعلن المدير الفني بالنادي الأهلي السويسر رينيه فايلير عن تشكيل الفريق والذي جاء كالتالي : حراسة المرمي : محمد الشناوي Advertisements خط الدفاع : أيمن أشرف-سعد سمير-محمد هاني-علي معلول خط الوسط - أليو ديانج-السولية-مجدي أفشة-أحمد الشيخ-حسين الشحات في الهجوم : جونيور أجاي ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري بفارق نقطة واحد عن الإتحاد السكندري حيث يمتلك الأهلي في رصيده ٢١ نقطة ، بينما الإتحاد السكندري ٢٠ نقطة . مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم

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