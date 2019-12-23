أبها يزيح حامل اللقب من كأس الملك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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لم يخذل فريق أبها أمير منطقة عسير تركي بن طلال وأهداه التأهل إلى دور الثمانية لكأس خادم الحرمين الشريفين، بعد أن نجح في الإطاحة بحامل اللقب فريق التعاون وتغلب عليه 1 - 0، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة، في إطار منافسات دور الـ16 من المسابقة.
وحرص أمير المنطقة على حضور المباراة من الملعب ومؤارزة الفريق الأبهاوي.
ويدين أبها بالفضل في هذا التأهل إلى لاعبه أحمد النجعي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41 من ضربة رأسية قوية، استفاد خلالها من الكرة العرضية المرسلة من عبدالله قيسي.
ورغم مساعي التعاون في الشوط الثاني لإدراك التعادل من خلال قيادته عددا من الهجمات الخطيرة، إلا أن أبها ودفاعه بقي صامدا وحافظ على تقدمه حتى قاد المباراة إلى حيث يشتهي أنصاره ومديره الفني، التونسي عبدالرزاق الشابي.
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