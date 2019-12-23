بيليتش يعاند الاتحاد برفضه انتقال حجازي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عمر أمانات - جدة

أكدت صحيفة The Athletic الإنجليزية توتر العلاقة بين المدافع الدولي المصري أحمد حجازي وناديه وست بروميتش الإنجليزي بسبب رفض مديره الفني الكرواتي سلافين بيليتش انتقاله إلى الاتحاد السعودي الذي كان يدربه بيليتش قبل أن تتم إقالته في 24 فبراير الماضي قبل أن يكمل 4 أشهر في تدريب الفريق.

وأضافت الصحيفة أن حجازي يواجه إشكاليات أخرى أدت إلى توتر العلاقة مع ناديه، منها تأخره في إجراء عملية جراحية، مما تسبب في إضعاف أدائه في التدريبات الماضية، كما تم استبعاده عن التدريبات بعد اعتراضه على رفض انتقاله لنادي الاتحاد الذي سعى لضمه لسد رحيل المدافع المغربي مروان داكوستا.

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وحسب مصادر «مكة» فإن حجازي أبدى تمسكه بالرحيل من بروميتش والانضمام إلى الاتحاد للاستفادة من العرض المالي الجيد الذي وصل إليه عن طريق وكيل أعماله، بالإضافة إلى ضمانه المشاركة أساسيا بعد أن افتقد ذلك في بروميتش منذ تولي بيليتش تدريب الفريق.

من جهة أخرى، عاود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته الاعتيادية بإشراف المدير الفني الهولندي تين كات الذي عمد إلى رفع معدلات اللياقة للاعبين، ثم البدء في تصحيح الأخطاء الفردية والجماعية.

كما بدأ المدرب في رسم خططه لمواجهة الفتح السبت المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.