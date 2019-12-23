خسارة السوبر الإيطالي تعيد رونالدو للأرقام السلبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تبعت خطف لاتسيو لقب كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم للمرة الخامسة في تاريخه، عقب فوزه المثير 3 - 1 على يوفنتوس أمس الأول بالرياض، أرقام صادمة في أرصدة النجم العالمي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث أعادته خسارة اللقب إلى تواريخ قديمة لم يكن يرغب في العودة إليها.

وتوج لاتسيو باللقب على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، وهي النسخة الثانية التي تقام في السعودية بعد الأولى التي جرت العام الماضي في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة وتوج بها يوفننتوس على حساب ميلان عقب الفوز بنتيجة المباراة 1-0 سجله كريستيانو رونالدو.

أرقام سلبية لرونالدو أعادتها خسارة السوبر