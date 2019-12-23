السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة
تبعت خطف لاتسيو لقب كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم للمرة الخامسة في تاريخه، عقب فوزه المثير 3 - 1 على يوفنتوس أمس الأول بالرياض، أرقام صادمة في أرصدة النجم العالمي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث أعادته خسارة اللقب إلى تواريخ قديمة لم يكن يرغب في العودة إليها.
وتوج لاتسيو باللقب على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، وهي النسخة الثانية التي تقام في السعودية بعد الأولى التي جرت العام الماضي في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة وتوج بها يوفننتوس على حساب ميلان عقب الفوز بنتيجة المباراة 1-0 سجله كريستيانو رونالدو.
أرقام سلبية لرونالدو أعادتها خسارة السوبر
- آخر نهائي خسره كان قبل 6 سنوات
- آخر نهائي انتهى بخسارته كان كأس ملك إسبانيا عام 2013 مع ريال مدريد (فاز به أتلتيكو مدريد 2-1)
- منذ عام 2013، شارك في 12 مباراة نهائية حسمت لصالحه قبل سوبر الرياض
- لم يسجل في نهائي كأس السوبر بالرياض بينما سجل في النسخة الماضية بجدة
- سجل 39 هدفا في 2019 الحالي مع المنتخب البرتغالى ويوفنتوس، كأسوأ أرقامه منذ 2010
- خسر 3 جوائز العام الماضي، وهي أفضل لاعب في أوروبا، وأفضل لاعب في العالم وجائزة الكرة الذهبية
كانت هذه تفاصيل خبر خسارة السوبر الإيطالي تعيد رونالدو للأرقام السلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.