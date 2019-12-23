جيوفينكو يعلن بقاءه في الهلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

أكد المحترف الإيطالي بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سيباستيان جيوفينكو، بقاءه بالفريق حتى نهاية عقده الاحترافي الموسم المقبل 2021.

وقال اللاعب «لا أعلم حقيقة تلك الأنباء التي روجت إلى رحيلي عن الفريق، فأنا مرتبط بعقد مع الهلال وسألتزم بإتمامه».

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ورحبت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل برحيل اللاعب، مشترطة حصوله على عقد احترافي مجز تستفيد منه خزانة النادي.

وانضم جيوفينكو إلى الهلال في يناير الماضي قادما من تورنتو الكندي لمدة 3 مواسم، وبراتب سنوي يصل إلى 10 ملايين يورو.

من جهة ثانية أبدى نادي بالميراس البرازيلي موافقته على التخلي عن لاعب وسطه لوكاس ليما، في حال وجود عرض رسمي من نادي الهلال.

ميدانيا يواصل الفريق تحضيراته لمواجهة الحزم الخميس المقبل في الجولة الـ 13 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.