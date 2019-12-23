الاتفاق يرجئ بديل روجيريو للشتوية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

أرجأت إدارة الاتفاق الاستعانة بلاعب الاستثمار التونسي فخر الدين بن يوسف بديلا للبرازيلي روجيريو كوتينيو الذي تعرض لإصابة الرباط الصليبي في المباراة الماضية أمام الرائد بالجولة الـ12 الماضية لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك لحين فتح باب الانتقالات الشتوية مطلع يناير المقبل.

على ذات الصعيد تعمل الإدارة على بيع عقد المهاجم السنغالي سليمان دوكارا والبحث عن بديل له.