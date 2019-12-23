ضمك يستدعي ذكريات 84 لهزيمة النصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري - الرياض
يحلم ضمك بإعادة ما فعله بالنصر عام 1984 عندما تكفل لاعبه محمد سويد بقيادته للفوز 2-1 في بطولة كأس الملك.
ويحل النصر اليوم ضيفا على ضمك بملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة ضمن دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
ونجح ضمك في التأهل إلى هذا الدور بعد أن تجاوز الجيل بدور الـ32 بالفوز عليه 2-1، فيما أزاح النصر فريق البكيرية برباعية.
ورغم أن المباراة تجمع بين قمة وقاع دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلا أن حسابات المدربين الجزائري نور الدين بن زكري والبرتغالي روي فيتوريا للقاء تختلف عن حساباتهما بالدوري.
ويصل الفارق بين النصر متصدر الدوري وضمك متذيل الترتيب إلى 19 نقطة (26 نقطة للنصر و7 نقاط لضمك).
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