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ضمك يستدعي ذكريات 84 لهزيمة النصر

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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يحلم ضمك بإعادة ما فعله بالنصر عام 1984 عندما تكفل لاعبه محمد سويد بقيادته للفوز 2-1 في بطولة كأس الملك.

ويحل النصر اليوم ضيفا على ضمك بملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في المحالة ضمن دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

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ونجح ضمك في التأهل إلى هذا الدور بعد أن تجاوز الجيل بدور الـ32 بالفوز عليه 2-1، فيما أزاح النصر فريق البكيرية برباعية.

ورغم أن المباراة تجمع بين قمة وقاع دوري الأمير للمحترفين، إلا أن حسابات المدربين الجزائري نور الدين بن زكري والبرتغالي روي فيتوريا للقاء تختلف عن حساباتهما بالدوري.

ويصل الفارق بين النصر متصدر الدوري وضمك متذيل الترتيب إلى 19 نقطة (26 نقطة للنصر و7 نقاط لضمك).


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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