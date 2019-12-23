الأهلي يستعيد خبراني ويترقب السومة وبلايلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز آل حسين - جدة

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي خدمات مدافعه الدولي محمد خبراني بعد استلام الأخير تصريحا طبيا يسمح له بدخول التدريبات الجماعية، حيث سيكون باستطاعة اللاعب المشاركة في مواجهة السبت المقبل أمام الشباب على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض في إطار لقاءات الجولة الـ13 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان خبراني غاب عن مباريات فريقه الأخيرة نتيجة إصابته بتمزق في عضلة الفخذ خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في نهائي بطولة الخليج «خليجي 24» أمام المنتخب البحريني.

في المقابل، ينتظر الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس، تقريرين من المعد البدني والجهاز الطبي حول مدى إمكانية لحاق السوري عمر السومة بمباراة الشباب بعد أن غاب خلال المرحلة الماضية وانخرط في برنامج تأهيل عقب إصابته الأخيرة وإجرائه عملية فتاق، وكذل الحال بالنسبة للجزائري يوسف بلايلي لمعرفة مدى شفائه من إصابة التمزق من الدرجة الثانية التي تعرض لها خلال مواجهة النجوم ضمن دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين، علما أنهما انخرطا في التدريبات.