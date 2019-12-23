شكرا لقرائتكم عمر صلاح يقرر الرحيل من نادي سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخلت العلاقة بين عمر صلاح حارس الفريق الكروي الأول بنادي سموحة وإدارة ناديه لطريق مسدود بسبب رغبة اللاعب في المشاركة أساسيًا في المباريات الخاصة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ووفقاً لمصدر مطلع فإن اللاعب أبلغ وكيله البحث عن عرض محلي جديد خلال الفترة المقبلة للانتقال اليه خلال الفترة المقبلة بحثاً عن التألق خلال الفترة المقبلة رغبة من اللاعب في التواجد بقائمة المنتخب الأولمبي المشاركة الصيف المقبل بأولمبياد طوكيو.

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وعاني حارس الزمالك السابق من الابتعاد عن التشكيلة الأساسية لفريق سموحة منذ انضمامه الصيف الماضي من القلعة البيضاء، وهو ما جعل اللاعب مهدداً بالإستبعاد من القائمة الدولية للفراعنة في الأولمبياد.

ويأمل عمر صلاح في الوصول الى أفضل العروض المحلية خاصة بعدما أكد وكيله تلقيه أكثر من عرض خلال الفترة الماضية للانتقال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.