شكرا لقرائتكم أيمن أشرف يغيب عن الأهلى أمام المقاصة بعد إنذار الاتحاد السكندرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحصل مدافع الأهلي على البطاقة الصفراء الثالثة في الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري والمقامة على ستاد القاهرة الدولي بعد تدخله على أوكوي مهاجم زعيم الثغر.
ويواجه الأهلي نظيره مصر المقاصة يوم الأربعاء الموافق ١ من يناير المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
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