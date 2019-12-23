شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يهاجم الأهلى بـ "سيسيه والغندور وأكوى" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، في المباراة المقرر إقامتها على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. وجاء تشكيل الاتحاد الرسمي كالتالي.. في حراسة المرمى: عماد السيد خط الدفاع : محمود رزق ، محمد أنور، أسامة العزب ، السيد سالم Advertisements خط الوسط : نور السيد ، أحمد نبيل مانجا ، أحمد رفعت. خط الهجوم : خالد الغندور، رزاق سيسيه ، اكوي بينما تضم مقاعد البدلاء : محمود الزنفلي، هشام محمد، صبري رحيل، محمود شعبان، احمد حجي، اسلام جمال، خالد قمر

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