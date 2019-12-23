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شكرا لقرائتكم رئيس نادى المقاولون يهنى اللاعبين بالفوز على الإسماعيلى .. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحقق الفريق الاول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، فوزا غاليا علي نظيره الاسماعيلي، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما بإستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مواجهات الجولة الـ10 في بطولة الدوري الممتاز الموسم الجاري 2019 – 2020.
وحصل معروف يوسف علي كارت الاصفر الثاني والكارت الأحمر قبل نهاية اللقاء بثلاثة دقائق .
وأحرز سيف الجزيري الهدف الاول للمقاولون في الشوط الاول ثم أضاف محمد سمير الهدف الثاني في الشوط الثاني.
وبهذه النتيجة رفع المقاولون رصيده للنقطة 22 في المركز الاول بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في 7 لقاءات والتعادل في مباراة والخسارة في مباراتين، وتوقف الاسماعيلي عند 13 نقطة من 10 مباريات بعدما حقق الفوز في 4 مواجهات والخسارة في 5 مباريات والتعادل في لقاء واحد.
رئيس نادى المقاولون يزور اللاعبين بعد تصدر الدورى
رئيس نادى المقاولون يزور اللاعبين بعد تصدر الدورى
رئيس نادى المقاولون يزور اللاعبين بعد تصدر الدورى
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