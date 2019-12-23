شكرا لقرائتكم هويدى : هناك حملات ممنهجة تؤثر بطريق سلبية على المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح هويدي أن الحملات ضد مساعد حكم مباراة طنطا قد تمثل ضغط علي الحكام للانتقام من المقاصة واحتساب أي أخطاء ضده لتهدئة الرأي العام ، مؤكدا أن المقاصة أكثر فريق تضرر من الأخطاء التحكيمية ، وخرج من بطولة كأس مصر بسبب أخطاء تحكيمية واضحة ، وفقد المقاصة اكثر من 5 نقاط هذا الموسم بسبب الأخطاء التحكيمية .
وقال هويدي : سبق أن تقدمنا بشكاوي لإتحاد الكرة بسبب الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها المقاصة بعد خروجنا من الكأس ، وبعد مباراة الزمالك في الدوري ، ولم يتم معاقبة أو ايقاف الحكام محمد معروف ومحمد عادل رغم ان الاستديوهات التحليلية اعترفت بالاخطاء التحكيمية التي ظلمت المقاصة ، ولم يتم ايقاف مساعد حكم مباراة طنطا الاخيرة رغم الحملات التحريضية.
وأضاف هويدي قائلا : لا اتهم الحكام بالظلم ، ولا اسيئ للتحكيم المصري ، ولكن اخشي يتأثر بعض الحكام بهذه الحملات مما يسبب ظلما تحكيمي جديد للمقاصة، واطالب اتحاد الكرة ولجنة الحكام باختيار افضل الحكام لمباريات المقاصة ورقابة المباريات بشدة لضمان تحقيق العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص لكل الفرق.
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