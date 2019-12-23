شكرا لقرائتكم حسام البدرى وجهازه المعاون يحضران مباراة الأهلى ضد الاتحاد السكندرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجاء حضور المدير الفني للفراعنة من أجل متابعة لاعبي الفريقين تمهيدا لاختيار افضل العناصر لمعسكر الفريق المقبل. ورافق المدير الفني، طارق مصطفي المدرب العام وسيد معوض مدرب المنتخب.وذلك في إطار متابعة الجهاز الفني لكل المباريات.

حسام البدرى

حسام البدرى

حسام البدرى

حسام البدرى

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