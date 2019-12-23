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شكرا لقرائتكم أول تعليق من جنش على أزمة حراس الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونشر جنش عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، صورة له مع حراس الزمالك الثلاثة وكتب عليها " 1=4"، في رسالة يؤكد بها أنه لا يوجد أي أزمة بين الحراس وأنهم على قلب واحد من أجل قميص الزمالك.
جدير بالذكر أن محمد عواد ومحمد أبو جبل قد نفوا تماماً حدوث أزمة بين حراس الزمالك، بل أكد كل منهم أن العلاقة بينهما جيدة للغاية ويحبون بعضهما البعض.
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