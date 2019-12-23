شكرا لقرائتكم كيف دعم جنش طارق حامد بعد ترشحه لجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك على دعم زميله في الفريق طارق حامد بعد تواجده ضمن القائمة النهائية للاعبين المرشحين لأفضل لاعب داخل القارة الأفريقية لعام 2019. . ونشر جنش عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، استفتاء لأفضل لاعب داخل قارة أفريقيا وعلق عليها "كله يدخل يختار رقم 2 طارق حامد". جدير بالذكر أن طارق حامد لاعب وسط الزمالك قد تواجد ضمن القائمة النهائية للاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا، رفقة كل من أنيس البدري لاعب الترجي التونسي، ويوسف البلايلي لاعب الأهلي السعودي، حيث من المقرر أن تقام حفلة توزيع جوائز الكاف يوم 7 يناير المقبل في الغردقة.

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