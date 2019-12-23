شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الإتحاد السكندري.. الشيخ يفك الإشتباك بهدف نظيف في الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد الاتحاد السكندري



تقدم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بهدف نظيف لأحمد الشيخ خلال فعاليات الشوط الأول من مباراته ضد الإتحاد السكندري في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

شهدت فعاليات الشوط الأول سيطرة على الاستحواذ لصالح فريق الاتحاد السكندري الذي استطاع أن يباغت الأهلي بأداء منظم دفاعياً وهجومياً وسط رقابة شديدة لمفاتيح لعب الأهلي ما جعل الأفضلية تظهر بشكل كبير للفريق الضيف.

وبالرغم من المحاولة الوحيدة لأحمد الشيخ بالتصويب في الربع ساعة الأولى نجح الاتحاد السكندري في الحفاظ على نظافة شباكه خالية من أي تهديد يذكر على عكس محمد الشناوي الذي نجح في التصدي لأكثر من كرة خطرة على مدار الشوط.

وحصل الاتحاد على كرة خطرة على حدود منطقة الجزاء سددها أحمد رفعت بعيدة عن المرمى نال على أثرها أيمن أشرف الكارت الأصفر الأول في المباراة ليغيب رسمياً عن مواجهة المقاصة المقبلة بالدوري المصري الممتاز، بعد دقائق قليلة من الهدف الملغي الذي احتسبه حكم المباراة بعدما سدد لاعب الزمالك السابق الكرة بشكل مهاري في الدقيقة 28 من عمر المباراة.

وحاول الأهلي قبل نهاية الشوط الأول الحصول على الهدف الأول عن طريق هجمة هي الوحيدة للأهلي سددها حسين الشحات خرجت بعيدة عن المرمى.

ومع أنفاس الشوط الأخيرة نجح أحمد الشيخ تسجيل الهدف في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

ويستضيف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري في السابعة من مساء اليوم (الاثنين) على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم الاثنين 23-12-2019 .. مباراة اليوم يستحق أن يُطلق عليها صراع "أهل القمة"، خصوصاً أن الاهلي مُتصدر المسابقة بـ21 نقطة يليه الاتحاد السكندري برصيد 20 نقطة، وإن كان للأول مباراتين مؤجلتين، ومن هنا فالفريقين يتطلعان لحصد النقاط الثلاثة من أجل التربّع على عرش الدوري.

الأهلي ضد الاتحاد السكندري



يُدير لقاء الليلة طاقم تحكيم بقيادة طارق مجدى ويوسف البساطى وشهاب راشد ومحمود رشدى حكما رابعا.

يخوض الأهلي مباراة الليلة واضعاً نُصب عينيه ضرورة الفوز باعتبار أن الاتحاد واحداً من أهم وأقوى فرق الدوري هذا الموسم ويُقدم عروض ونتائج جيدة للغاية جعلته ينافس على القمة على حساب فرق كبيرة كالزمالك والإسماعيلي وبيراميدز والمصري.

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الأهلي ضد الاتحاد السكندري



حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على دراسة زعيم الثغر جيداً قبل لقاء الليلة، حيث عقد أكثر من جلسة مع لاعبيه من أجل الحديث حول عدة أمور فنية خاصة باللقاء وكذلك دور كل لاعب في المباراة.

الأهلي ضد الاتحاد السكندري



وأكد فايلر للاعبيه على انزعاجه الشديد من فكرة تأخر التهديف في مباراتي حرس الحدود والاسماعيلي الأخيرتين، طالبا منهم ضرورة استغلال أنصاف الحلول والفرص واللجوء إلى التسديد من خارج منطقة الجزاء خاصة مع التكتلات الدفاعية التي يلعب بها المنافسين أمام الأهلي.

سيعود الاهلي في مباراة اليوم أكثر من لاعب تعرض للإصابة خلال الفترة الماضية أبرزهم عمرو السولية وأحمد فتحي الذي غاب عن لقاء الإسماعيلي الأخير بالدوري والذى فاز فيه الأهلي بهدف نظيف.

الأهلي ضد الاتحاد السكندري



كما يعود رامي ربيعة الذى خرج من لقاء الإسماعيلي للإصابة لكنه تماثل للشفاء سريعاً ويواصل محمود متولي تواجده في قائمة الاهلي بعد شفاؤه مؤخراً من الإصابة التي حرمته من المباريات فترة طويلة فيما يتواصل غياب رمضان صبحي نجم الفريق للصابة في العضلة الخلفية.

الأهلي ضد الاتحاد السكندري



ويعول فايلر في لقاء الليلة على جهود أكثر من ورقة رابحة يأتي في مقدمتهم أجاي وقفشة وحسين الشحات وعلى معلول ووليد سليمان.

الأهلي ضد الاتحاد السكندري



ويدخل الاتحاد السكندري بقيادة مدربه طلعت يوسف راغباً في تأكيد جدارته بالتواجد في القمة بالفوز على الاهلي حامل اللقب ، ورغم فارق الإمكانيات والتاريخ إلا أن طلعت يوسف تحدث مع لاعبيه حول قدرة الفريق على تحقيق نتيجة جيدة أمام الأهلي وإسقاطه خاصة وأن زعيم الثغر سبق وحقق الفوز وبنتيجة كبيرة على الأهلي.

الأهلي ضد الاتحاد السكندري



وحرص محمد مصيلحي رئيس النادي على عقد جلسة مع لاعبي الفريق في حضور الجهاز الفني من أجل الشد من آزرهم وطالبه بتقديم أفضل ما لديهم من أجل التأكيد على قوة الفريق وأحقيته في دخول منطقة الكبار.

ويتصدر الفريق الأحمر ترتيب جدول المسابقة برصيد 21 نقطة، بعد الفوز على الإسماعيلي في الجولة الماضية بهدف دون رد، أحرزه اللاعب وليد سليمان،فيما يحتل الاتحاد السكندري وصافة ترتيب البطولة برصيد 17 نقطة.