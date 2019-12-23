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الأهلى والاتحاد السكندري يصلان ستاد القاهرة

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جدة - عمرو شويل وصلت حافلتا الأهلي والاتحاد السكندري  إلي ستاد القاهرة الدولي ،استعدادا لخوض مواجهة الفريقين التي تأتي ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

 

ويتصدر الأهلي ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 21 نقطة، من الفوز في 7 مباريات بالعلامة الكاملة، ويرغب الجهاز الفني في استمرار انطلاقة الفريق القوية في المسابقة.

 

ويختتم الأهلي مبارياته الرسمية خلال شهر ديسمبر بمواجهة فريق بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي المقرر لها 28 من الشهر الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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