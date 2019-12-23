شكرا لقرائتكم نقل لقاء اتحاد جدة والفتح إلى "الشرائع" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قررت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الاثنين، نقل لقاء اتحاد جدة والفتح ضمن الجولة الـ 13 والمقرر إقامته يوم السبت المقبل إلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، بدلا من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، على أن تقام في ذات التوقيت المحدد.

وأوضحت اللجنة أن قرار النقل جاء بناء على خطاب من الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، والذي أفاد بانشغال ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بصيانة طارئة في إطار التجهيزات الخاصة لكأس السوبر السعودي وبطولة السوبر الإسباني.