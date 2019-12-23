شكرا لقرائتكم بواتينغ يمثل أمام المحكمة بتهمة العنف الأسري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد متحدث باسم محكمة في مدينة ميونيخ الألمانية الاثنين عن إحالة جيروم بواتينغ مدافع نادي بايرن ميونيخ لكرة القدم إلى القضاء بتهمة العنف الأسري على خلفية تعرضه لشريكته السابقة.

وقال كلاوس بيتر لوكالة "سيد" التابعة لفرانس برس، أن التهم الموجهة إلى الدولي السابق تتعلق بالتسبب بـ "إصابات جسدية طفيفة متعمدة".

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ويؤكد ذلك ما تداولته تقارير صحافية محلية في الآونة الأخيرة، على رغم أن المحكمة استبعدت تهمة التسبب بـ "إصابات جسدية خطرة" الموجهة إلى اللاعب المتوج مع منتخب ألمانيا بكأس العالم في البرازيل عام 2014، والتي على أساسها بدأ الادعاء.

واتهم بواتينغ (31 عاما) الذي يلعب في صفوف النادي البافاري منذ عام 2011 وتوج معه بلقب دوري ابطال أوروبا عام 2013، بالتعرض لشريكته السابقة التي كان على علاقة معها لمدة عشر سنوات وأنجبت منه ولدين.

وفُتح التحقيق بالقضية في خريف العام 2018 وبدأت الملاحقات القضائية والرسمية في فبراير من العام الحالي.