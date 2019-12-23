شكرا لقرائتكم غياب مارتينيز عن صفوف بايرن 6 أسابيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال هانز فليك المدرب المؤقت لبايرن ميونخ إن المدافع خافي مارتينيز سيغيب لستة أسابيع على الأقل بسبب إصابة عضلية تعرض لها في الفوز 2-صفر على فولفسبورغ في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم السبت.

وأصيب اللاعب الإسباني البالغ من العمر 31 عاما في الفخذ الأيمن وتم استبداله قبل الاستراحة، وأبلغ فليك الصحفيين: سيغيب خابي لستة أسابيع على الأقل. تعرض لإصابة عضلية شديدة.

وأضاف بايرن في بيان بموقعه على الإنترنت أن مارتينيز سيغيب عن المعسكر التدريبي للفريق بين الرابع والعاشر من يناير في الدوحة كما تحوم شكوك بشأن لحاقه بمواجهة مستضيفه هيرتا برلين الشهر المقبل عند استئناف الدوري الألماني بعد العطلة الشتوية.