تشكيل الأهلي أمام الاتحاد السكندري.. أجايي والشيخ في الهجوم.. وعودة السولية

أعلن المدير الفني للنادي الأهلي، السويسري رينيه فايلر، عن تشكيل فريقه الأساسي الذي سيخوض مباراة الاتحاد السكندري، والمقرر إقامتها في السابعة والنصف من مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد سعد سمير بجانب أيمن أشرف في قلب الدفاع، في ظل غياب رامي ربيعة الذي تعرض للإصابة في مباراة الإسماعيلي الماضية.

كما يعود عمرو السولية للتواجد في وسط الأهلي الدفاعي بجانب أليو ديانج، بالإضافة إلى محمد مجدي "أفشة" وحسين الشحات وأحمد الشيخ وأمامهم المهاجم جونيور أجايي.

ويخوض الأهلي مباراة الاتحاد بتشكيل مكون من:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، سعد سمير، أيمن أشرف، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، حسين الشحات، أحمد الشيخ.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

البدلاء: شريف إكرامي، محمود متولي، وليد سليمان، وليد أزارو، حسام عاشور، أحمد فتحي، جيرالدو.