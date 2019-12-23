السوبر الإيطالي.. رونالدو يعثر على هاتف محمول في ملعب المباراة

عثر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على هاتف محمول ملقى في ملعب المباراة التي جمعت بين فريقه يوفنتوس ولاتسيو، في كأس السوبر الإيطالي، والتي أقيمت مساء أمس الأحد على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض.

ونشرت عدد من وسائل الإعلام صوراً لرونالدو بعدما عثر على هاتف محمول في أرضية ملعب المباراة، حيث بدا متفاجئاً بوجوده، قبل أن يقوم بتسليمه إلى المنظمين.

وكان رونالدو قد نجح في المساهمة في هدف التعادل الذي أحرزه زميله الأرجنتيني باولو ديبالا، إذ قام بتسديد كرة قوية نحو المرمى، لكن حارس مرمى لاتسيو صدها قبل أن يعيدها ديبالا إلى الشباك.

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وتوّج لاتسيو بلقب كأس السوبر الإيطالي للمرة الخامسة في تاريخه، بعدما فاز على يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويعد يوفنتوس هو أكثر الفرق الإيطالي تتويجاً باللقب برصيد 8 ألقاب، آخرها العام الماضي، مقابل 7 ألقاب لميلان في المركز الثاني.