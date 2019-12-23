ارتيتا يعلن استمرار فريدي ليونبيرج ضمن جهازه الفني

كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني الجديد لفريق أرسنال الإنجليزي، عن بقاء فريدي ليونبيرج مدرب الفريق السابق معه ضمن الجهاز المعاون له، كما صرح أرتيتا اليوم الإثنين عبر موقع أرسنال الرسمي : “لقد تحدثت معه عقب لقاء إيفرتون وأخبرته عن أفكاري التي أريد تنفيذها والأدوار المكلف بها جميع أعضاء الجهاز الفني”.

كما أكد المدير الفني الجديد عن مواجهة بورنموث ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة، من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز والمقرر لها الخميس المقبل أنه “لدينا فريق جيد للغاية مع الكثير من الأشياء التي سنعمل على تطويرها”، وانه طالب اللاعبين بعدد من الأمور ونفذوها ووصف بذلك “بالبداية الجيدة”، وقال “الآن اللاعبين لديهم القليل من الصورة التي أتوقعها للفريق، الفريق أصبح لديه الكثير من الشغف والأجواء أصبحت إيجابية”.