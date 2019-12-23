التشكيل الرسمي للاتحاد السكندري لمواجة الأهلي اليوم بالدوري المصري

كشف المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى طلعت يوسف، عن التشكيل الرسمي لفريقه والذي سيخوض به لقاءه مع الأهلي، ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر إقامته على استاد القاهرة.

وجاء تشكيل الاتحاد الرسمي للاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: عماد السيد

في خط الدفاع: محمد أنور، محمود رزق، أسامة العزب، السيد سالم

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في خط الوسط: أحمد نبيل مانجا، نور السيد، أحمد رفعت.

في خط الهجوم: رزاق سيسيه، خالد الغندور، أكوي

وقد أعلن المدير الفني للاتحاد عن أسماء لاعبي مقاعد البدلاء وهم: أحمد حجي، إسلام جمال، هشام محمد، صبري رحيل، محمود الزنفلي، محمود شعبان، خالد قمر.