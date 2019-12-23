كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي بالدوري المصري غدا

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن التشكيل الرسمي والذي سيدخل به لقاء نظيره فريق الإنتاج الحربي، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر إقامته على استاد السلام في تمام الساعة السابعة والنصف مساء غدا.

وجائت قائمة الفريق الأبيض لمواجهة الانتاج الحربي بالدوري المصري كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبوجبل – محمد صبحي.

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خط الدفاع: محمود علاء – محمود حمدي «الونش» – محمد عبدالسلام – محمد عبدالشافي – محمد عبدالغني– إسلام جابر – حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد – أحمد سيد «زيزو» – محمد حسن – فرجاني ساسي – أشرف بن شرقي – يوسف إبراهيم «أوباما» – محمد أوناجم – كريم بامبو – مصطفى فتحي.

في الهجوم: عمر السعيد – مصطفى محمد .