شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاولون يحتفل مع اللاعبين بالفوز على الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حرص المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، على تهنئة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد الفوز على الإسماعيلي حيث توجه المهندس صلاح إلى غرفة خلع الملابس بعد المباراة وقدم التهنئة للجهاز الفني بقيادة عماد النحاس واللاعبين في حضور المهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكرة وجلال فراج مدير النادي.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، فوزًا غاليًا علي نظيره الإسماعيلي، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مواجهات الجولة الـ10 في بطولة الدوري الممتاز الموسم الجاري 2019 – 2020.

وحصل معروف يوسف على كارت الأصفر الثاني والكارت الأحمر قبل نهاية اللقاء بثلاث دقائق.

Advertisements

وأحرز سيف الجزيري الهدف الأول للمقاولون في الشوط الأول ثم أضاف محمد سمير الهدف الثاني في الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة رفع المقاولون رصيده للنقطة 22 في المركز الأول بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في 7 لقاءات والتعادل في مباراة والخسارة في مباراتين، وتوقف الإسماعيلي عند 13 نقطة من 10 مباريات بعدما حقق الفوز في 4 مواجهات والخسارة في 5 مباريات والتعادل في لقاء واحد.