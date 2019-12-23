شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاولون يحتفل مع اللاعبين بالفوز على الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وحصل معروف يوسف على كارت الأصفر الثاني والكارت الأحمر قبل نهاية اللقاء بثلاث دقائق.
وأحرز سيف الجزيري الهدف الأول للمقاولون في الشوط الأول ثم أضاف محمد سمير الهدف الثاني في الشوط الثاني.
وبهذه النتيجة رفع المقاولون رصيده للنقطة 22 في المركز الأول بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في 7 لقاءات والتعادل في مباراة والخسارة في مباراتين، وتوقف الإسماعيلي عند 13 نقطة من 10 مباريات بعدما حقق الفوز في 4 مواجهات والخسارة في 5 مباريات والتعادل في لقاء واحد.
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