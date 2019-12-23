اخبار الرياضه

رئيس المقاولون يحتفل مع اللاعبين بالفوز على الإسماعيلي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاولون يحتفل مع اللاعبين بالفوز على الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

حرص المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، على تهنئة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد الفوز على الإسماعيلي حيث توجه المهندس صلاح إلى غرفة خلع الملابس بعد المباراة وقدم التهنئة للجهاز الفني بقيادة عماد النحاس واللاعبين في حضور المهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكرة وجلال فراج مدير النادي. 

 

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، فوزًا غاليًا علي نظيره الإسماعيلي، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مواجهات الجولة الـ10 في بطولة الدوري الممتاز الموسم الجاري 2019 – 2020.

 

وحصل معروف يوسف على كارت الأصفر الثاني والكارت الأحمر قبل نهاية اللقاء بثلاث دقائق.

 

Advertisements

وأحرز سيف الجزيري الهدف الأول للمقاولون في الشوط الأول ثم أضاف محمد سمير الهدف الثاني في الشوط الثاني.

 

وبهذه النتيجة رفع المقاولون رصيده للنقطة 22 في المركز الأول بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في 7 لقاءات والتعادل في مباراة والخسارة في مباراتين، وتوقف الإسماعيلي عند 13 نقطة من 10 مباريات بعدما حقق الفوز في 4 مواجهات والخسارة في 5 مباريات والتعادل في لقاء واحد.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المقاولون يحتفل مع اللاعبين بالفوز على الإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا