شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة يعلن تكريم وزارة الرياضة لمنتخب الناشئين وصرف المكافآت يوم 30 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد الكرة الطائرة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن تكريم منتخب الناشئين الحاصل على المركز الرابع فى بطولة العالم الأخيرة بتونس يوم 30 ديسمبر الجارى. ومن المقرر أن يشهد التكريم صرف مكافآت اللاعبين الخاصة بالحصول على المركز الرابع على العالم. Advertisements جاء تحديد موعد التكريم على هامش اجتماع وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي مع أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة الطائرة لمناقشة الاستعدادات النهائية لتصفيات أفريقيا التى تستضيفها مصر يناير المقبل والمؤهلة على أولمبياد طوكيو 2020.

اتحاد الطائرة

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