شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد الغنى يهنئ صلاح بكأس العالم للأندية.. ويوجه رسالة له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مجدي عبد الغني رئيس جمعية لاعبي كرة القدم المحترفين، رسالة للنجم محمد صلاح، لاعب نادى ليفربول الإنجليزي، والمنتخب الوطنى لكرة القدم، وهنأه بفوز ليفربول بكأس العالم للأندية. وقال مجدى عبد الغنى، تعليقًا على صورة له مع محمد صلاح، نشرها عبر إنستجرام: "ألف مبروك ونحن فى انتظارك فى احتفال "كاف" بجائزة أحسن لاعب وأحسن 11 لاعبًا". Advertisements مجدى عبد الغني وتوج ليفربول بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز السبت الماضى على فلامنجو البرازيلي بهدف دون مقابل، سجله المهاجم البرازيلي فيرمينو في الدقيقة 99 بعد اللجوء إلى الأوقات الإضافية بعدما انتهى الوقت الأصلي من عمر المباراة بالتعادل السلبي.

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