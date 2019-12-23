شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. التعادل السلبى يخيم على لقاء الأهلى والاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال التعادل السلبى يخيم على لقاء الأهلى والاتحاد السكندرى فى الجولة العاشرة للدورى الممتاز المقامة باستاد السلام الدولى بعد مرور 15 دقيقة.

جاءت أحداث الدقائق الأولى عبارة عن فترة من جس النبض بين الفريقين وحذر دفاعي من لاعبى الاتحاد وسنحت أولى الفرص فى الدقيقة 12 من المباراة بعدما حصل أحمد الشيخ صانع ألعاب الأهلى على كرة وسدد قوية من على حدود منطقة الجزاء مرت بجانب الجانب الأيمن لعماد السيد حارس زعيم الثغر.

وضم تشكيل الأهلي كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - سعد الدين سمير - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - حسين الشحات - أحمد الشيخ

خط الهجوم: جونيور أجاي.

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وجاء تشكيل الاتحاد الرسمي كالتالي:

في حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: محمود رزق، محمد أنور، أسامة العزب، السيد سالم

خط الوسط: نور السيد، أحمد نبيل مانجا، أحمد رفعت.

خط الهجوم: خالد الغندور، رزاق سيسيه، أكوي