شكرا لقرائتكم خبر عن حراس الزمالك يهنئون محمود جنش بعودته من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص نجوم حراسة المرمى فى فريق نادى الزمالك، على تهنئة زميلهم محمود جنش، على عودته من إصابة "إيكيليس"، والتى تعرض لها قبل بدء بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتى نظمتها مصر، وحقق اللقب المنتخب الجزائرى.

محمد أبو جبل، نشر صورة عبر حسابه على "إنستجرام"، تجمعه مع جنش، وكذلك محمد عواد، ومحمد صبحى، وعلق عليها قائلا: "مرحبا بعودتك"



حراس الزمالك

كان جنش قد خاض التدريبات الجماعية اليوم مع باقى حراس المرمى محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحى تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب الحراس، على هامش الاستعدادات البيضاء لمواجهة الإنتاج الحربى، التى ستقام غدًا الثلاثاء، باستاد السلام، فى الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

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يذكر أن الزمالك قد فتح تحقيقًا فيما شهدته الساعات الماضية بشأن "الاستوري" المتبادل بين الثنائي محمد عواد ومحمد أبو جبل حراس الزمالك لمعرفة حقيقته، بعد تداول صور بين الثنائي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة شهدت هجوم متبادل بينهما والتي رد عليها محمد عواد عبر حسابه الرسمي علي موقع "تويتر" قائلاً: إنها غير صحيحة وأكد علاقته الطيبة مع جميع زملائه من حراس الفريق.