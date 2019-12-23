شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والاتحاد السكندري يصلان استاد القاهرة قبل مواجهتهما في الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ويتصدر الأهلي ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 21 نقطة، من الفوز في 7 مباريات بالعلامة الكاملة، ويرغب الجهاز الفني في استمرار انطلاقة الفريق القوية في المسابقة.
ويختتم الأهلي مبارياته الرسمية خلال شهر ديسمبر بمواجهة فريق بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي المقرر لها 28 من الشهر الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
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