صور.. حسام البدرى يشاهد مباراة الأهلى والاتحاد مع محسن صالح وبيبو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر مباراة الأهلي والاتحاد السكندري المقامة حاليًا باستاد القاهرة الدولي بالدوري الممتاز. وجاء حضور المدير الفني للفراعنة من أجل متابعة لاعبي الفريقين تمهيدًا لاختيار افضل العناصر لمعسكر الفريق المقبل. ورافق المدير الفني، طارق مصطفى المدرب العام وسيد معوض مدرب المنتخب وذلك في إطار متابعة الجهاز الفني لكل المباريات. Advertisements وقام البدرى بمصافحة محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادى الأهلى وخالد بيبو عضو اللجنة.

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