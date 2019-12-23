مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم فى الدوري المصري عبر سوبر كورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الأهلي مواجهة قوية فى السابعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، مع نظيره الاتحاد السكندري باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي مُتصدر للمسابقة بـ21 نقطة يليه الاتحاد السكندرى برصيد 20 نقطة، وإن كان للأول مباراتان مؤجلتان، ومن هنا فالفريقان يتطلعان لحصد النقاط الثلاثة من أجل التربّع على عرش الدوري.

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يُدير لقاء الليلة طاقم تحكيم بقيادة طارق مجدى ويوسف البساطى وشهاب راشد ومحمود رشدى حكما رابعا.

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ويخوض الأهلي مباراة الليلة واضعاً نُصب عينيه ضرورة الفوز باعتبار أن الاتحاد واحداً من أهم وأقوى فرق الدوري هذا الموسم ويُقدم عروض ونتائج جيدة للغاية جعلته ينافس على القمة على حساب فرق كبيرة كالزمالك والإسماعيلي وبيراميدز والمصري.